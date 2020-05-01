Çalışanlarını işten çıkarmadı

★Berkay, maske ve eldiven takmadan, kızı Arya’nın telefon camını kırması nedeniyle Etiler’deki bir GSM mağazasından çıkarken görüntülendi. Şarkıcı, “Bu dönemde maddi zorluk yaşıyor musunuz?” sorusuna, “Yanımda 27 çalışanım var. Kimseyi işinden çıkarmış değilim, zor günlerde herkese destek oluyoruz” yanıtını verdi.