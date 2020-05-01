MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Çalışanlarını işten çıkarmadı
01.05.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Çalışanlarını işten çıkarmadı

Berkay, maske ve eldiven takmadan, kızı Arya’nın telefon camını kırması nedeniyle Etiler’deki bir GSM mağazasından çıkarken görüntülendi.

Çalışanlarını işten çıkarmadı

★Berkay, maske ve eldiven takmadan, kızı Arya’nın telefon camını kırması nedeniyle Etiler’deki bir GSM mağazasından çıkarken görüntülendi. Şarkıcı, “Bu dönemde maddi zorluk yaşıyor musunuz?” sorusuna, “Yanımda 27 çalışanım var. Kimseyi işinden çıkarmış değilim, zor günlerde herkese destek oluyoruz” yanıtını verdi. 

Canlı yayına katılan Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü tabureden böyle düştüAntalya'da Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü (60), internet üzerinden canlı yayın yaptığı sırada, sandalyede olduğu düşüncesiyle arkasına yaslanmak isterken oturduğu tabureden düştü.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Terasta yıl dönümü

Terasta yıl dönümü

Örnek davranış

Örnek davranış

‘Birçok ders aldım’

‘Birçok ders aldım’

Minik dostları unutmadı

Minik dostları unutmadı

Sıradaki Haber