MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Çalışkan’ın mutlu günü
02.09.2020 - 07:00 |

Çalışkan’ın mutlu günü

Milliyet Gazetesi Spor Servisi’nden Muzaffer Çalışkan’ın kızı İlayda, İbrahim Adak ile dünyaevine girdi.

Çalışkan’ın mutlu günü
ABONE OL

Milliyet Gazetesi Spor Servisi’nden Muzaffer Çalışkan’ın kızı İlayda, İbrahim Adak ile dünyaevine girdi. Beylikdüzü Violet Balo ve Davet Salonu’ndaki törende, çifti ailesi ve arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Ebru Şancı eşini ifşa etti: Sanırsın bu doğurmuş!Eski manken Ebru Şancı, dün üğçüncü kez anne oldu. Doğum gününde oğlu Kürşad Fırat'a kavuşan Şancı, hastanede kendisine refakat eden eşi Alpaslan Öztürk'ün uyuduğu anı, "Sanırsın bu doğurmuş, 11'den beri yatıyor" notuyla paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İkizler geldi evlilik değişti

İkizler geldi evlilik değişti

Hira’ya öğretmen

Hira’ya öğretmen

Bebeğin adı Antarctica!

Bebeğin adı Antarctica!

Sayar’dan sezon finali

Sayar’dan sezon finali

Sıradaki Haber