02.09.2020 - 07:00 |
Çalışkan’ın mutlu günü
Milliyet Gazetesi Spor Servisi’nden Muzaffer Çalışkan’ın kızı İlayda, İbrahim Adak ile dünyaevine girdi.
Milliyet Gazetesi Spor Servisi’nden Muzaffer Çalışkan’ın kızı İlayda, İbrahim Adak ile dünyaevine girdi. Beylikdüzü Violet Balo ve Davet Salonu’ndaki törende, çifti ailesi ve arkadaşları da yalnız bırakmadı.
Ebru Şancı eşini ifşa etti: Sanırsın bu doğurmuş!Eski manken Ebru Şancı, dün üğçüncü kez anne oldu. Doğum gününde oğlu Kürşad Fırat'a kavuşan Şancı, hastanede kendisine refakat eden eşi Alpaslan Öztürk'ün uyuduğu anı, "Sanırsın bu doğurmuş, 11'den beri yatıyor" notuyla paylaştı.