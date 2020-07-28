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28.07.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY

‘Çalışmak ilaç gibi geldi’

Yıldız Tilbe, sarı saçlı yeni imajıyla Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde izleyici karşısına çıktı.

‘Çalışmak ilaç gibi geldi’
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Yıldız Tilbe, sarı saçlı yeni imajıyla Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde izleyici karşısına çıktı. Sanatçı, dört gün planlanan konser serisinin yoğun ilgi nedeniyle 12’ye çıkmasına, “Bu kötü korona günlerinden sonra çalışmak bize ilaç gibi geldi. Evde otura otura hasta olmuştum. Toplumda olduğu gibi bende de hasta olma psikolojisi vardı” diye konuştu.

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