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17.02.2021 - 07:00 |

‘Camdaki kız’ hesaplaşacak

Kanal D’de yakında başlayacak, Burcu Biricik’in başrolünü oynayacağı ‘Camdaki Kız’ dizisi, izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak

‘Camdaki kız’ hesaplaşacak
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Burcu Biricik’in başrolünü oynayacağı ‘Camdaki Kız’ dizisi, yakında Kanal D’de başlayacak. Oyuncu, hayatta yaptığı tercihlerle, izleyiciyi aşka yepyeni bir pencereden baktıracak Nalan karakteriyle herkesi kendine hayran bırakacak.

Proje, ‘Neden aşık oluruz?’, ‘Kime aşık oluruz?’ ve ‘Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?’ gibi belki de bugüne kadar kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak, izleyenleri bir iç hesaplaş-maya davet edecek.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan dizinin yapımcılığını OGM Pictures üstleniyor.

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Cadde Yazarları

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