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18.08.2020 - 07:00 |

CAMİ ZİYARETİ OLAY OLDU!

ABD’li oyuncu Amber Heard’ün, İstanbul’daki camileri ziyareti sırasında usule uygun giyinmediği tartışması, sosyal medyada gündem oldu

CAMİ ZİYARETİ OLAY OLDU!
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Johnny Depp ile boşandıktan sonra adı iftira davasıyla anılan Amber Heard, İstanbul’un tarihi yerlerini gezmeye devam ediyor. Önceki gün Mısır Çarşısı’nı ziyaret ettikten sonra Süleymaniye ve Ayasofya camilerini de gezen Teksaslı aktris, kıyafeti nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. 34 yaşındaki Heard’ü, bazı Twitter kullanıcıları, kutsal mekanları ziyareti sırasında ‘uygunsuz’ giyindiği gerekçesiyle topa tuttu.

‘Sahte ve saygısız olmakla’ suçlanan oyuncu, eleştirilere Twitter hesabından cevap verdi. Heard, “Hiç de öyle değil. Bunları kim kime ‘yazdırıyorsa’ belli ki parasını tam alamamış. Ben sizin için işi kolaylaştırayım: Camiler sahici yerlerdir. Müzeler ve kiliseler de öyle... Başörtüsü de aynı şekilde (ki zaman zaman ziyaret için gerekir). İşte bu kadar. Gizem çözüldü” sözleriyle kendisini eleştirenlerle alay etti.

Şeyma Subaşı'ndan 'polis baskını' iddiasına yanıt!Bir süredir Çeşme'de tatil yapan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın, arkadaşlarıyla birlikte Çeşme Mamurbaba Mevkii civarında kaldığı villayı polis baskını yapıldığı öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı, Instagram hesabından açıklama yaptı. Haberin doğru olmadığını söyleyen Subaşı, "Lütfen inanmayın" dedi.
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Cadde Yazarları

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