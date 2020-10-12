Camila Morrone'den 'bebek yok' mesajı

Hollywood'un müzmin bekarlarından Leonardo DiCaprio ile 2.5 yıldır birlikte olduğu 22 yaş küçük sevgilisi Camila Morrone'nun, bebek bekledikleri iddiaları karşısındaki sessizliklerinin nedeni anlaşıldı. Morrone, önceki gün Los Angeles'ta görüntülendi.

Stilistiyle alışverişe çıkar 23 yaşındaki model göbeğini açıkta bırakan tişört seçimiyle, "Bebek yok" mesajı verdi.

Geçtiğimiz haftalarda çiftin bir bebek beklediği hatta bu nedenle yeni projeleri de reddettiği iddia edilmişti.