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08.05.2020 - 07:42 |

Can Yaman: Hayranlarımla tekrar buluşmak için sabırsızlanıyorum!

Yurt dışında da büyük bir ilgi gören Can Yaman, ekranlara döneceğinin müjdesini verdi. Ünlü oyuncu Instagram hesabından İspanyolca yayınladığı mesajında “Yeni dizimin çekimleri mayıs sonunda başlıyor” dedi.

Can Yaman: Hayranlarımla tekrar buluşmak için sabırsızlanıyorum!
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Yıllar önce 'Dolunay' adlı dizide birlikte rol aldığı Özge Gürel ile 'Bay Yanlış' dizisi için yeniden kameralar karşısına geçecek olan Can Yaman, sosyal medya hesabından hayranlarına seslendi. 

Karantina döneminde İspanyolca öğrenmeye başlayan Can Yaman, yeni bir maceraya atıldığını belirten mesaj paylaştı ve hayatın normale dönmeye başladığını söyledi.

 

“Yeni dizimin çekimleri Mayıs sonunda başlıyor” diyen oyuncu, yeni bir maceraya atıldığı için çok heyecanlı olduğunu belirtti. Ayrıca Can Yaman mesajında, “Hayranlarımla tekrar buluşmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

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Cadde Yazarları

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