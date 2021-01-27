Can Yaman ile sevgilisi Diletta Leotta'dan yeni poz

Ferzan Özpetek'in yönettiği reklam filmi için İtalya'ya giden Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmış ve bu haber magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Yaklaşık bir aydır Roma'da bulunan yakışıklı oyuncu, çekimlerden arta kalan zamanlarını Leotta ile geçiriyor. Son olarak taze aşıklar, önceki akşam yine paparazzilerin objektiflerine takıldı. Aynı restoranda görüntülenen çiftin bir hayli keyifli olduğunu görüldü.

ÇİÇEKLER CAN YAMAN'DAN MI?

İkilinin aynı otelde konakladıklarına dair iddialar da geçtiğimiz haftalarda İtalyan basınına yansımıştı. Güzel sunucu, bir demet çiçekle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşmış ve çiçeklerin isimsiz bir şekilde kendisine ulaştığını söylemişti. Leotta'ya ulaşan çiçekleri Can Yaman'ın gönderdiği ifade edilmişti.

İtalyan basını, ünlü sunucunun, eski aşkını kıskandırmak için Can Yaman ile beraber olduğunu iddia etmişti. Leotta ile eski sevgilisinin hala Instagram'da karşılıklı takipte olmaları da bu iddiayı güçlendirdi.