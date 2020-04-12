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12.04.2020 - 12:24 |

Can Yaman'dan yorgunluk pozu

Corona virüs nedeniyle evden çıkmayan Can Yaman, vaktini egzersiz yaparak geçiriyor. Yaman, önceki gün sosyal meyda hesabından spor yaptıktan sonra koltuğunda dinlenirken verdiği bir pozunu paylaştı

Can Yaman'dan yorgunluk pozu

Sosyal izolasyon kurallarına uyarak kendisini karantinaya alan Can Yaman, sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor. Karantina günlerini nasıl geçirdiğine dair sık sık paylaşım yapan yakışıklı oyuncu, son olarak egzersiz yaptıktan sonra spor salonunda çekildiği bir fotoğrafının paylaştı.

Yaman'ın koltuğunda dinlenirken verdiği pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Can Yamandan yorgunluk pozu

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