Can Yaman'dan yorgunluk pozu

Sosyal izolasyon kurallarına uyarak kendisini karantinaya alan Can Yaman, sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor. Karantina günlerini nasıl geçirdiğine dair sık sık paylaşım yapan yakışıklı oyuncu, son olarak egzersiz yaptıktan sonra spor salonunda çekildiği bir fotoğrafının paylaştı.

Yaman'ın koltuğunda dinlenirken verdiği pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı.