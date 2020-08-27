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27.08.2020 - 17:27 |

Candan Erçetin konsere çıplak ayak devam etti

Türk pop müziğinin sevilen ismi Candan Erçetin, birbirinden güzel şarkılarını Bodrum Antik Tiyatro'yu dolduran hayranlarıyla seslendirdi.

Candan Erçetin konsere çıplak ayak devam etti
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Sevenleriyle bir arada olmanın mutluluğunu dile getiren Candan Erçetin, seyircilerine maskelerini çıkarmadan eğlendikleri için teşekkür ederek, sağlığın her şeyden önemli olduğunu vurguladı.

Konserin ikinci yarısına çıplak ayakla başlayan sanatçı, en sevilen şarkılarını Bodrumlularla birlikte seslendirdi. Erçetin, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına, "Bu kötü günleri de geride bırakacağız. Seneye bu zamanlarda inşallah burada yine buluşup hep birlikte eğleneceğiz" diyerek konseri sonlandırdı.

Candan Erçetin konsere çıplak ayak devam etti

27 Ağustos 2020 Magazin Habeleri Bülteni27 Ağustos 2020 Magazin Habeleri Bülteni
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