Candan Erçetin konsere çıplak ayak devam etti

Sevenleriyle bir arada olmanın mutluluğunu dile getiren Candan Erçetin, seyircilerine maskelerini çıkarmadan eğlendikleri için teşekkür ederek, sağlığın her şeyden önemli olduğunu vurguladı.

Konserin ikinci yarısına çıplak ayakla başlayan sanatçı, en sevilen şarkılarını Bodrumlularla birlikte seslendirdi. Erçetin, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına, "Bu kötü günleri de geride bırakacağız. Seneye bu zamanlarda inşallah burada yine buluşup hep birlikte eğleneceğiz" diyerek konseri sonlandırdı.