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25.03.2020 - 07:00 | | LALE DANIŞMAN

Canlı yayında gündem sohbeti

Aslı Şen, önceki akşam sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği canlı yayında, cemiyet dünyasının ünlü isimleriyle sohbet etti.

Canlı yayında gündem sohbeti

Gündeme ve koronavirüs salgınına dair mesaj veren tanınmış simalar, şunları söyledi:

Arzu Sabancı

İlk zamanlar hastalık hastası moduna girdim. Anne-babamı ziyaret rutinim maalesef aksadı. Ev içinde salaş gezip modumu düşürmemek adına sabahtan hazırlanıp, arkadaşlarımla görüntülü sohbet ediyoruz. ‘EPOS 7 Kitap Kulübü’müzde dernek arkadaşlarımla her hafta okuduğumuz kitap üzerine fikirlerimizi paylaşıyoruz. Aile bireylerinin erkek ağırlıklı olmasından dolayı, birlikte vakit geçirebilmek adına, savaş, polisiye ve aksiyon filmleriyle mecburen içli dışlı oldum.

Eda Kosif

41’inci yaş günümü, ilk kez dostlarım olmadan kutladım. Durum ciddi ve dünya meselesi... Hepimiz üzerine düşeni yapmalıyız. Evde kalmamız gerekiyorsa, kalacağız. Nisan ayında, ÇABA Derneği’nin kermesini üzülerek erteledik. Ancak iyilik ertelenmez. Sosyal sorumluluk hepimizin asli görevi... Daha kapsamlı yararlı işler yapabilmek adına projeler üretiyorum. Her şerde bir hayır vardır. Bu süreçten mutlaka kendimize yeni bir şeyler katıp, çıkmalıyız.

Zeynep Yılmaz

Şu anki süreçte, kötü düşünmemeye, bunun bir mesaj olduğuna inanıp, bol bol dua ediyorum. Mutfak dolaplarından başlayıp, kıyafetlerime kadar her şeyi elden geçirdim. Şirket online çalışsa da şantiyelere zaman zaman kısa ziyaretler yapıp, evime dönüyorum. Eskiden, ‘Keşke evde otursaydık da dinlenebilseydik’ derken, şimdi işime gitmeyi iple çekiyorum. Beslenmeme çok dikkat ediyorum. Kendimden çok başkasına hastalık bulaştırmak, bu sıralar en büyük korkum...

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