19.07.2020 - 16:40 |
Cansel Elçin yeni diziyle dönüyor
Oyuncu Cansel Elçin, sevgilisi Zeynep Tuğçe Bayat ile alışverişte görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Elçin, yeni dizisinin müjdesini verdi.
Öğle saatlerinde geldikleri Zorlu Alışveriş Merkezi'nde baş başa öğle yemeği yiyen ikili, restoran çıkışı kendine yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi.
Elçin, "Pandemi sürecinde çalıştık diyebilirim. Kısa film çektik, yeni başlayacak olan dizim için hazırlık yaptık. Her şey gayet yolunda." açıklamasında bulundu.
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