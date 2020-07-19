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19.07.2020 - 16:40 |

Cansel Elçin yeni diziyle dönüyor

Oyuncu Cansel Elçin, sevgilisi Zeynep Tuğçe Bayat ile alışverişte görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Elçin, yeni dizisinin müjdesini verdi.

Cansel Elçin yeni diziyle dönüyor
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Öğle saatlerinde geldikleri Zorlu Alışveriş Merkezi'nde baş başa öğle yemeği yiyen ikili, restoran çıkışı kendine yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi.

Elçin, "Pandemi sürecinde çalıştık diyebilirim. Kısa film çektik, yeni başlayacak olan dizim için hazırlık yaptık. Her şey gayet yolunda." açıklamasında bulundu.

Cansel Elçin yeni diziyle dönüyor

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Cadde Yazarları

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