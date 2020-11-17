MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Cansu Dere’den çağrı
17.11.2020 - 07:00 |

Cansu Dere’den çağrı

Cansu Dere, ‘Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün’ çağrısında bulunan Royal Canin Türkiye’nin kampanyasına sosyal medyadan destek verdi.

Cansu Dere’den çağrı
ABONE OL

Farkındalık kampanyası kapsamında, her kedi için düzenli sağlık kontrollerinin yaşamsal öneminden bahsediliyor ve kedi sahiplerine veteriner hekiminden randevu alınması çağrısı yapılıyor.

Cansu Dere’den çağrı

 

Mustafa Topaloğlu taburcu olduKatıldığı canlı yayın sonrası kalp krizi geçiren 63 yaşındaki türkücü Mustafa Topaloğlu, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından odaya alınan Topaloğlu, sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" demişti. İkinci kez kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu taburcu oldu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zeytin hasadı yaptı

Zeytin hasadı yaptı

Bacak şov!

Bacak şov!

Barışma iddialarına tepki

Barışma iddialarına tepki

Organik tarıma merak sardı

Organik tarıma merak sardı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet