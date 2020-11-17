17.11.2020 - 07:00 |
Cansu Dere’den çağrı
Cansu Dere, ‘Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün’ çağrısında bulunan Royal Canin Türkiye’nin kampanyasına sosyal medyadan destek verdi.
Farkındalık kampanyası kapsamında, her kedi için düzenli sağlık kontrollerinin yaşamsal öneminden bahsediliyor ve kedi sahiplerine veteriner hekiminden randevu alınması çağrısı yapılıyor.
Mustafa Topaloğlu taburcu olduKatıldığı canlı yayın sonrası kalp krizi geçiren 63 yaşındaki türkücü Mustafa Topaloğlu, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından odaya alınan Topaloğlu, sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" demişti. İkinci kez kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu taburcu oldu.