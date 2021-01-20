20.01.2021 - 17:46 |
Cansu Tosun'dan Marsel paylaşımı
Meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil ile evli olan oyuncu Cansu Tosun, İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından oğlu Marsel'in camdan dışarıyı izlediği anı paylaştı.
2018'de evlenen Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çifti, geçtiğimiz yıl temmuz ayında oğulları Marsel'i kucaklarına aldı. Sosyal medyada sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan güzel oyuncu, bu kez oğlunun bahçelerinde biriken karı izlerken çekilen karesini yayınladı.
Cansu Torsun, Instagram gönderisini, "İlk karşılaşma, ilk kar" notunu yazdı.