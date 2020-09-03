‘Cansu'yu merak ediyorum'

Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Cansu Dere, yeni sezonda Kanal D ekranlarından sevenleriyle buluşacak. Oyuncu, BBC’nin BAFTA ödüllü ‘Doctor Foster’ isimli dizisinin Türk versiyonunda rol alacak. Psikolojik gerilim türündeki ‘Doctor Foster’ın bir diğer oyuncusu ise Caner Cindoruk olacak. Ekim ayında ekrana gelecek proje, Medyapım imzası taşıyacak.

BBC Studios’un format satışlarından sorumlu başkan yardımcısı Andre Renaud, “Gemma Foster, güçlü ve karmaşık bir kadın... Cansu Dere’nin Türk seyircisi için bu karakteri nasıl yorumlayacağını görmek için sabırsızlanıyorum ve merak ediyorum. ‘Doctor Foster’ın bu versiyonunun da Türkiye’deki izleyicileri Kanal D ekranına kilitleyeceğinden eminim” şeklinde konuştu.