MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘Cansu'yu merak ediyorum'
03.09.2020 - 07:00 |

‘Cansu'yu merak ediyorum'

Cansu Dere, ‘Doctor Foster’ olarak ekrana dönüyor. BBC Studios’un format satışlarından sorumlu başkan yardımcısı Andre Renaud, “Onun, karakteri nasıl yorumlayacağını merak ediyorum” dedi

‘Cansu'yu merak ediyorum'
ABONE OL

Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Cansu Dere, yeni sezonda Kanal D ekranlarından sevenleriyle buluşacak. Oyuncu, BBC’nin BAFTA ödüllü ‘Doctor Foster’ isimli dizisinin Türk versiyonunda rol alacak. Psikolojik gerilim türündeki ‘Doctor Foster’ın bir diğer oyuncusu ise Caner Cindoruk olacak. Ekim ayında ekrana gelecek proje, Medyapım imzası taşıyacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu

BBC Studios’un format satışlarından sorumlu başkan yardımcısı Andre Renaud, “Gemma Foster, güçlü ve karmaşık bir kadın... Cansu Dere’nin Türk seyircisi için bu karakteri nasıl yorumlayacağını görmek için sabırsızlanıyorum ve merak ediyorum. ‘Doctor Foster’ın bu versiyonunun da Türkiye’deki izleyicileri Kanal D ekranına kilitleyeceğinden eminim” şeklinde konuştu.

‘Cansuyu merak ediyorum

Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın mimikleri olay olduRol arkadaşı Burak Yörük ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan oyuncu Biran Damla Yılmaz, yayını kapattığını zannedip yaptığı surat ifadesiyle çok konuşuldu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nilperi Şahinkaya: 'Oyunculuk rolle empati kurmaktan geçiyor'

Nilperi Şahinkaya: 'Oyunculuk rolle empati kurmaktan geçiyor'

Onları unutmadılar

Onları unutmadılar

Modacısı annesi

Modacısı annesi

Kalbi boş!

Kalbi boş!

Sıradaki Haber