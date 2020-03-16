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16.03.2020 - 07:00 |

Çantalarda mistik algı

Qimu Bags’in yaratıcıları Benan&Esin Terzioğlu, markanın yeni üyeleri Patra, Qaila New ve Prokopi’yi, Arnavutköy’deki mağazlarında düzenlenen davetle tanıttı.

Çantalarda mistik algı

Qimu Bags’in yaratıcıları Benan&Esin Terzioğlu, markanın yeni üyeleri Patra, Qaila New ve Prokopi’yi, Arnavutköy’deki mağazlarında düzenlenen davetle tanıttı. Çin mitolojisinin manevi lideri Buda’nın ‘Charity Bowl’ yardım kesesi olarak bilinen Patra Kesesi’nden ilham alan çantalar; mistik bir algı oluşturuyor. Magazin ve cemiyet hayatından çok sayıda renkli simanın katıldığı etkinlikte konuklar, ürünlere ilgi gösterdi.

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