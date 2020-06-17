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HaberlerMagazin Haberleri Cardi B kalçasındaki dövmesini yeniletti
17.06.2020 - 11:32 |

Cardi B kalçasındaki dövmesini yeniletti

Rapçi Cardi B, kalçasında bulunan tavuskuşu dövmesini yeniletti. Ünlü rapçi evde bikini ile dolaşmaya başladı.

Cardi B kalçasındaki dövmesini yeniletti
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Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve özel hayatıyla dikkat çekiyor. Geçen gün kalçasındaki tavuskuşu dövmesini yenileten B, kalçalarının eski ve yeni halini paylaştı. Daha sonra saçlarını da kısacık kestiren B, evde sürekli bikini ile dolaşmaya başladı… Paylaşımlarında da bikinili hallerini koyunca pek çok kişi ‘Dövmesini yeniletti çıplak geziyor’ yorumunda bulundu. 

Cardi B kalçasındaki dövmesini yeniletti

Magazin Haberleri Bülteni (17 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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