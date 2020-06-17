Cardi B kalçasındaki dövmesini yeniletti

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve özel hayatıyla dikkat çekiyor. Geçen gün kalçasındaki tavuskuşu dövmesini yenileten B, kalçalarının eski ve yeni halini paylaştı. Daha sonra saçlarını da kısacık kestiren B, evde sürekli bikini ile dolaşmaya başladı… Paylaşımlarında da bikinili hallerini koyunca pek çok kişi ‘Dövmesini yeniletti çıplak geziyor’ yorumunda bulundu.