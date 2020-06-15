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15.06.2020 - 07:00 |

Çarmıklı’nın saray günü

Sanat dünyasına Milliyet Gazetesi’nde yazdığı ‘Gezdim, Gördüm, Yazdım’ köşesiyle farklı bir boyut kazandıran Banu Çarmıklı, pandemi sonrası kapılarını açan Topkapı Sarayı’na gitti.

Çarmıklı’nın saray günü
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Sanat dünyasına Milliyet Gazetesi’nde yazdığı ‘Gezdim, Gördüm, Yazdım’ köşesiyle farklı bir boyut kazandıran Banu Çarmıklı, pandemi sonrası kapılarını açan Topkapı Sarayı’na gitti. Sosyal medya hesabından duvar çinilerini paylaşan Çarmıklı, sanatçı, eser ve izleyen üçgenini yorumladı.

Ediz Hun Twitter konusunda takipçilerini uyardı79 yaşındaki usta oyuncu Ediz Hun, kısa bir süre önce Twitter'da adı kullanarak açılan bir hesabın kendisine ait olmadığını duyurdu.
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