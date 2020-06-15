15.06.2020 - 07:00 |
Çarmıklı’nın saray günü
Sanat dünyasına Milliyet Gazetesi’nde yazdığı ‘Gezdim, Gördüm, Yazdım’ köşesiyle farklı bir boyut kazandıran Banu Çarmıklı, pandemi sonrası kapılarını açan Topkapı Sarayı’na gitti.
Sanat dünyasına Milliyet Gazetesi’nde yazdığı ‘Gezdim, Gördüm, Yazdım’ köşesiyle farklı bir boyut kazandıran Banu Çarmıklı, pandemi sonrası kapılarını açan Topkapı Sarayı’na gitti. Sosyal medya hesabından duvar çinilerini paylaşan Çarmıklı, sanatçı, eser ve izleyen üçgenini yorumladı.