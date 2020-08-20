Çatı Katı Aşk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Çatı Katı Aşk 7. son bölüm tek parça izleme linki...

Türk televizyonlarının en yeni dizilerinden biri olan ve başrollerini ülkemizin en önemli isimlerinden Furkan Andıç ve Ezgi Şenler'in paylaştığı Çatı Katı Aşk 7. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Perşembe günlerinin sevilen dizisinin yeni bölümü 27 Ağustos Perşembe günü izleyicilerle buluşacak...

ÇATI KATI AŞK 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaşadıkları özel andan sonra Ayşen’in daha fazla duygularını inkar edemeyeceğini düşünen Ateş artık Ayşen’le yaşayacakları ilişkinin önünde hiçbir engel kalmadığına emindir ancak Ayşen için işler daha da karmaşık hale gelmiştir. Ateş’e aşık olduğunu kabul etmesine rağmen bildiği gerçekler yüzünden ailesi ve Ateş arasında kalan Ayşen hayatının en zor kararını vermek üzeredir.



Diğer yandan Demir’in itirafı sonrası Yasemin söylediği yalanların altında ezilmekte ve daha fazla bu oyuna devam etmek istememektedir. Üstelik Ateş ve Ayşen’in yakınlaşması Yasemin’in Ateş’e olan güveninin sarsılmasına neden olur. Evsiz kalmamak için kabul ettiği bu oyunda artık tek başına kaldığını düşünen Yasemin’in imdadına Demir yetişir.

ÇATI KATI AŞK 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çatı Katı Aşk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...