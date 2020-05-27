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HaberlerMagazin Haberleri 'Çatı Katı Aşk' yakında Kanal D'de başlıyor
27.05.2020 - 16:24 |

'Çatı Katı Aşk' yakında Kanal D'de başlıyor

Kanal D’nin yapımını Mia Yapım, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz'in üstlendiği yeni dizisi “Çatı Katı Aşk”, yakında izleyici ile buluşacak.

'Çatı Katı Aşk' yakında Kanal D'de başlıyor
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Başrollerini Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in paylaştığı 'Çatı Katı Aşk’ın hikayesi, geniş ve sımsıcak bir aileye iki yabancı misafirin dahil olmasıyla başlıyor.

Yönetmen koltuğunda Barış Yöş’ün oturduğu, treadmanını Barkın Şenüren’in yazdığı, senaryosu Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı’ya ait dizi, yaz ekranına damga vurmaya hazırlanıyor.

Yeşilçam filmi tadındaki romantik komedi 'Çatı Katı Aşk', yakında Kanal D’de. 

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    Cadde Yazarları

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