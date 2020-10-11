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11.10.2020 - 07:00 |

‘Çaycı’da buluştular

Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Veysel Berk, 20’nci ‘Çaycı’ şubesini Beşiktaş’ta açtı.

‘Çaycı’da buluştular
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Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Veysel Berk, 20’nci ‘Çaycı’ şubesini Beşiktaş’ta açtı. Çaycılığı profesörlüğe tercih eden Berk, “Türkiye, en yakın rakibinden üç kat daha fazla çay içen bir ülke. Türkiye’de her gün 250 milyon bardak çay içiliyor. Buradan yola çıkarak 15 dakikada çay demlenecek bir yer açmaya karar verdik” dedi. Yeni nesil çaycı, mekan ve tatlarla buluşan şubenin açılış davetine; Monik İpekel, Reyhan İpekel, Selahattin Yılmaz, Funda Yılmaz ve Gülay Kamaz katıldı.

Altın Portakal'da 'kırmızı halı' şıklığıAntalya'da bu yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivalinin ödül töreni koronavirüs gölgesinde gerçekleşti. Yalnızca film ekiplerinin katıldığı tören için kırmızı halıda her yıl olduğu gibi şıklık yarışı yaşandı.
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