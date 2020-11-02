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02.11.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

“Cebbar kadınım’

İrem Derici, Demet Akalın’ın, “İnsan bir erkeğin gücünü istiyor” sözlerine, “Cebbar kadınım. Hiçbir erkeğin gücüne ihtiyaç duymuyorum” diyerek, gönderme yaptı

“Cebbar kadınım’
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İrem Derici, Demet Akalın’ın, “Bir gün arkadaşımla otomobille giderken lastik patladı. Hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor” sözlerine gönderme yaptı. “Cebbar bir kadınım” diyen şarkıcı, “Aracım bozulursa yardım çağırırım. Hiçbir erkeğin gücüne ihtiyaç duymuyorum” şeklinde konuştu.
Her şeyi tek başına yaptığını belirten Derici, “Fiziksel güç hariç, kadınların erkeklerden bir farkı olduğunu görmüyorum. Hayatıma giren erkeklerin, ‘Yeter artık bırak biraz ben yapayım’ dedikleri oldu” açıklamasını yaptı. Bu aralar hayatında skandal olmadığını belirten şarkıcı, bundan sonra evlenmeyeceğini de belirtti.

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