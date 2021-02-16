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16.02.2021 - 14:19 |

Cedi Osman ile ayrıldı mı? Ebru Şahin açıkladı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarını kapatan oyuncu Ebru Şahin'in, basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile ayrıldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Şahin, menajeri aracılığı ile neden hesaplarını kapattığını açıkladı.

Cedi Osman ile ayrıldı mı? Ebru Şahin açıkladı
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Haziran ayından bu yana milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Ebru Şahin'den şaşırtan bir hareket geldi. Bir süre önce tüm sosyal medya hesaplarını kapatan Şahin'in, Osman ile yollarını ayırdığı öne sürüldü.

25 yaşındaki basketbolcunun da Sevgililer Günü'nde paylaşımda bulunmaması ikilinin ayrıldığı iddialarını güçlendirdi.

MENAJERİ AÇIKLADI
Sevilen çiftin ayrıldıkları konuşulurken ilk açıklama oyuncu Ebru Şahin'in menajerinden geldi. Şahin'in menajeri "Sosyal medyasını kapatma nedeni ayrılık değil. Sadece bir süreliğine sosyal medya detoksuna girdi" ifadelerini kullandı.

Cedi Osman ile ayrıldı mı Ebru Şahin açıkladı

'ARAMIZDA RUHSAL MESAFE YOK'

NBA’de oynayan milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşayan Ebru Şahin, ALL dergisine konuşmuştu.

Şahin, açıklamalarında "Cedi ile küçüklüğümüzden beri farklı çevrelerde, farklı güven anlayışlarında büyürken hep aynı içgüdüyle hareket ettiğimizi fark ettik. Hani biriyle konuşmana gerek kalmadan her şeyi halledersin ya, aramızda öyle bir bağ var. Birbirimizde her gün yeni bir şey keşfediyoruz."

"Mesafeden dolayı tabii ki zorlandığımız, destek olmamız gerektiğinde uzaklıktan dolayı canımızın sıkıldığı oluyor. Ama hiçbir zaman aramızda ruhsal bir mesafe yok. Bence en önemlisi bu. İş ve özel hayatımızda her koşulda birbirimize güven ve desteğimiz tam." ifadelerine yer vermişti.

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