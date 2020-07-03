Cedi Osman: Yeni sezona kadar ailemle vakit geçireceğim

Yakın bir arkadaşıyla Eataly Restaurant'da yemek yiyen Cedi Osman, daha sonra meydandaki açık alanda turlayıp AVM’de gezintiye çıktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle sadece 22 takımın NBA'e devam etmesiyle yurda dönen başarılı basketbolcu, "Bir sonraki sezon aralık ayında başlayacak, o zamana kadar ülkemde ailemle birlikte vakit geçireceğim. Umarım yeni yılda her şey normale döner ve seyircileri tekrar aramızda görürüz. Çok güzel tepkilerle karşılaşıyorum, bu da beni ayrıca motive ediyor" açıklamasında bulundu.