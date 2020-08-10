10.08.2020 - 07:00 | | ALİ KESER
Çekiciyle gitti
Deniz Seki, Bodrum Mücver Restaurant’ta sahneye çıkmadan önce talihsizlikler peşini bırakmadı.
Deniz Seki, Bodrum Mücver Restaurant’ta sahneye çıkmadan önce talihsizlikler peşini bırakmadı. Bir gün önce sandaviç yaparken elini kesen şarkıcı, daha sonra mekana giderken Manisa Soma yolunda aracı bozuldu. Seki, “Çekicinin üzerinde Bodrum’a ulaştım” dedi.
Gülşah Saraçoğlu: Ben tasarımcı değil terziyim!Şarkcı Simge Sağın'ın ilk Harbiye Açıkhava konserinde giydiği renkli sahne kostümü olay oldu. Gülşah Saraçoğlu’nun imzasını taşıyan kıyafet; Meksikalı şarkıcı Thalia’nın geçen yıl bir konserinde giydiği kostümün kopyası olduğu haberleriyle gündeme geldi. Tüm bu yaşananların ardından Gülşah Saraçoğlu, konuya açıklık getirdi.