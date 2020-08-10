MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Çekiciyle gitti
10.08.2020 - 07:00 | | ALİ KESER

Çekiciyle gitti

Deniz Seki, Bodrum Mücver Restaurant’ta sahneye çıkmadan önce talihsizlikler peşini bırakmadı.

Çekiciyle gitti
ABONE OL

Deniz Seki, Bodrum Mücver Restaurant’ta sahneye çıkmadan önce talihsizlikler peşini bırakmadı. Bir gün önce sandaviç yaparken elini kesen şarkıcı, daha sonra mekana giderken Manisa Soma yolunda aracı bozuldu. Seki, “Çekicinin üzerinde Bodrum’a ulaştım” dedi.

Gülşah Saraçoğlu: Ben tasarımcı değil terziyim!Şarkcı Simge Sağın'ın ilk Harbiye Açıkhava konserinde giydiği renkli sahne kostümü olay oldu. Gülşah Saraçoğlu’nun imzasını taşıyan kıyafet; Meksikalı şarkıcı Thalia’nın geçen yıl bir konserinde giydiği kostümün kopyası olduğu haberleriyle gündeme geldi. Tüm bu yaşananların ardından Gülşah Saraçoğlu, konuya açıklık getirdi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Türkiye’de de satışlar başlayacak’

‘Türkiye’de de satışlar başlayacak’

Konserler başladı

Konserler başladı

Beren tarzı

Beren tarzı

Mest etti

Mest etti

Sıradaki Haber