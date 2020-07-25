25.07.2020 - 07:00 |
Çekimler başladı
Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya’nın başrolünü paylaştığı, Covid-19 nedeniyle çekimlerine ara verilen ‘Yeni Hayat’ dizisi, yeniden sete çıktı.
Kanal D’de ekrana gelecek proje için Çayoğlu, “Hiç ara vermemiş gibi hissetmek beni mutlu etti” derken Pamuk ise, “Umarım hepimiz için iyi ve başarılı bir sezon olur” dedi.
Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.