MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Çekimler başladı
25.07.2020 - 07:00 |

Çekimler başladı

Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya’nın başrolünü paylaştığı, Covid-19 nedeniyle çekimlerine ara verilen ‘Yeni Hayat’ dizisi, yeniden sete çıktı.

Çekimler başladı
ABONE OL

Kanal D’de ekrana gelecek proje için Çayoğlu, “Hiç ara vermemiş gibi hissetmek beni mutlu etti” derken Pamuk ise, “Umarım hepimiz için iyi ve başarılı bir sezon olur” dedi.

Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı'dan yeni pozlar

Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı'dan yeni pozlar

Engin Altan Düzyatan'dan anlamlı kampanya

Engin Altan Düzyatan'dan anlamlı kampanya

Bay Yanlış 5. bölümde neler olacak? Romantik anlar...

Bay Yanlış 5. bölümde neler olacak? Romantik anlar...

MasterChef'te hangi yarışmacı diskalifiye olacak? Mehmet Şef; Dört sefer görüntülere baktık...

MasterChef'te hangi yarışmacı diskalifiye olacak? Mehmet Şef; Dört sefer görüntülere baktık...

Sıradaki Haber