Celil Nalçakan 'Kırmızı Oda'ya veda etti

'Kırmızı Oda' dizisine konuk oyuncu olarak katılan Celil Nalçakan, üç bölüm süren 'Garip'in hikayesinin ardından diziye veda etti.

Ünlü oyuncu Binnur Kaya da Instagram hesabından Celil Nalçakan'la çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Binnur Kaya, paylaşımında, "Canım Celil...Ne güzeldi seninle göz göze oynamak...Gülmek... Sohbet etmek...İçinin güzelliği gözlerinden okunan canım Celil, bizi onurlandırdın... Yollarımız açık olsun...Tekrar buluşmak dileğiyle" notunu yazdı.