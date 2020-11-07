07.11.2020 - 12:29 |
Celil Nalçakan 'Kırmızı Oda'ya veda etti
TV8 'de yayınlanan 'Kırmızı Oda'ya üç hafta önce Garip rolüyle konuk oyuncu olarak katılan Celil Nalçakan, son bölümde diziye veda etti. Başarılı oyuncu Billur Kaya, Celil Nalçakan'ın vedasını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.
'Kırmızı Oda' dizisine konuk oyuncu olarak katılan Celil Nalçakan, üç bölüm süren 'Garip'in hikayesinin ardından diziye veda etti.
Ünlü oyuncu Binnur Kaya da Instagram hesabından Celil Nalçakan'la çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Binnur Kaya, paylaşımında, "Canım Celil...Ne güzeldi seninle göz göze oynamak...Gülmek... Sohbet etmek...İçinin güzelliği gözlerinden okunan canım Celil, bizi onurlandırdın... Yollarımız açık olsun...Tekrar buluşmak dileğiyle" notunu yazdı.