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29.02.2020 - 15:23 |

Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!

Oyuncu Celil Nalçakan, İdlib'den gelen acı haber sonrası ruh halini sosyal medya hesabı üzerinden anlattı.

Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!

Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan hain saldırısı sonrası 34 askerimiz şehit düştü. Tüm Türkiye bu acıyı yaşarken, ünlü isimler de sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaptı. Bu isimlerden biri de oyuncu Celil Nalçakan oldu.

Celil Nalçakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla şehit haberini aldıktan sonra yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
“Çok utanıyorum. Kız kardeşim geldi, sevinmeye utanıyorum. 2 gündür aynı tişörtleyim, değiştirmeye utanıyorum. Yorganımın altında, sıcak sıcak uyumaya utanıyorum. Kardeşlerim toprağın altındayken, nefes almaya utanıyorum…”

Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum

    29 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasında öne çıkan gelişmeler
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