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12.03.2020 - 07:00 |

Celine Dion şifayı kaptı

Celine Dion, soğuk algınlığı nedeniyle Washington D.C. ve Pittsburgh konserlerini ileri bir tarihe erteledi.

Celine Dion şifayı kaptı

Celine Dion, soğuk algınlığı nedeniyle Washington D.C. ve Pittsburgh konserlerini ileri bir tarihe erteledi. 51 yaşındaki şarkıcı, Facebook hesabından koronavirüs testi yaptırdığını ve sonuçların negatif çıktığını açıkladı. Doktorların bir hafta rapor verdiği sanatçı, “Hayranlarımı hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm. Umarım beni anlayabilirsiniz” ifadelerini kullandı. 11 ve 13 Mart’taki şovlar, 16 ve 18 Kasım’a ertelendi.

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