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21.11.2020 - 17:58 |

Cem Belevi-Zehra Yılmaz'dan flaş hamle

Evlilik hazırlığı yaparken ilişkilerine ara veren Cem Belevi-Zehra Yılmaz çifti, sosyal medyada birbirini takipten çıktı. Bu hamle, 'ayrılık' olarak yorumlandı.

Cem Belevi-Zehra Yılmaz'dan flaş hamle
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Geçtiğimiz temmuz ayında sevgilisi Zehra Yılmaz'a evlenme teklifi eden Cem Belevi, ekim ayında ise "İlişkimize ara verdik" açıklamasını yapmıştı.

İlişkilerini gözden geçirme kararı alan ikilinin, Instagram'da birbirini takipten çıkması dikkatlerden kaçmadı. Flaş hamle ile kesin olarak ayrıldıkları konuşulan Belevi ve Yılmaz, hayranlarını üzdü. 

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