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HaberlerMagazin Haberleri Cem Belevi'den sevgilisi Zehra Yılmaz'a evlilik teklifi
31.07.2020 - 16:24 |

Cem Belevi'den sevgilisi Zehra Yılmaz'a evlilik teklifi

Şarkıcı Cem Belevi, oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz'a teknede evlilik teklif etti. Romantik anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Cem Belevi'den sevgilisi Zehra Yılmaz'a evlilik teklifi
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Cem Belevi, üç yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz’a doğum gününde evlenme teklifi etti.

Çıktıkları tekne turunda önce Yılmaz’ın doğum gününü kutlayan şarkıcı, ardından yüzüğü çıkararak sevgilisini şaşırttı. Zehra Yılmaz, Cem Belevi'nin evlilik teklifini kabul etti.

Magazin Haberleri Bülteni (31 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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