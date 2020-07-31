31.07.2020 - 16:24 |
Cem Belevi'den sevgilisi Zehra Yılmaz'a evlilik teklifi
Şarkıcı Cem Belevi, oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz'a teknede evlilik teklif etti. Romantik anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
Cem Belevi, üç yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz’a doğum gününde evlenme teklifi etti.
Çıktıkları tekne turunda önce Yılmaz’ın doğum gününü kutlayan şarkıcı, ardından yüzüğü çıkararak sevgilisini şaşırttı. Zehra Yılmaz, Cem Belevi'nin evlilik teklifini kabul etti.