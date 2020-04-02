Cem Davran'dan corona paylaşımı: Alışverişe çıktım!

Bir süredir evinde karantinada olan ve zorunda kalmadıkça dışarı çıkmayan Cem Davran, alışveriş için çıkarken gerekli önlemleri aldığından bahsetti ve şöyle dedi:

“Biraz alışveriş yaptım döndüm eve. Söylenen bütün önlemleri alarak, fazla uzatmadan ve ihtiyaca yetecek kadar. Çok zor günler hepimiz için. Allah yardımcınız olsun, sağlıklı, huzurlu günler çok yakında olsun, dileğim, duam bu. Moralinizi bozmamaya çalışın olur mu? Olur. Özellikle sağlık çalışanlarına sonsuz saygılarımla. Nazar değmesin hiçbirinize”