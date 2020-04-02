MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Cem Davran'dan corona paylaşımı: Alışverişe çıktım!
02.04.2020 - 14:40 |

Cem Davran'dan corona paylaşımı: Alışverişe çıktım!

Corona virüs nedeniyle tedbirlere uyan oyuncu Cem Davran, sosyal medya hesabından maskeli bir fotoğrafını paylaştı.

Cem Davran'dan corona paylaşımı: Alışverişe çıktım!

Bir süredir evinde karantinada olan ve zorunda kalmadıkça dışarı çıkmayan Cem Davran, alışveriş için çıkarken gerekli önlemleri aldığından bahsetti ve şöyle dedi:

“Biraz alışveriş yaptım döndüm eve. Söylenen bütün önlemleri alarak, fazla uzatmadan ve ihtiyaca yetecek kadar. Çok zor günler hepimiz için. Allah yardımcınız olsun, sağlıklı, huzurlu günler çok yakında olsun, dileğim, duam bu. Moralinizi bozmamaya çalışın olur mu? Olur. Özellikle sağlık çalışanlarına sonsuz saygılarımla. Nazar değmesin hiçbirinize”

Cem Davrandan corona paylaşımı: Alışverişe çıktım

Burak Yeter corona virüs için şarkı yaptıCorona virüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Ünlü DJ Burak Yeter de salgın nedeniyle tüm insanlığın zor günler geçirdiği şu günlerde "Stay Home" (Evde Kal) adında bir şarkı çıkardı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Furkan Palalı 35 ailenin iki aylık ihtiyacını karşıladı

Furkan Palalı 35 ailenin iki aylık ihtiyacını karşıladı

Kerem Tunçeri'den 'mecburi' imaj değişikliği!

Kerem Tunçeri'den 'mecburi' imaj değişikliği!

Amerikalı müzisyen Ellis Marsalis Jr. corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Amerikalı müzisyen Ellis Marsalis Jr. corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Nurgül Yeşilçay el açması börek yaptı!

Nurgül Yeşilçay el açması börek yaptı!

Sıradaki Haber