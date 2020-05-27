Cem Davran'dan güldüren paylaşım

Corona virüs nedeniyle uzun bir süredir evden çıkmayan Cem Davran, yaptığı eğlenceli paylaşımlarla takipçilerini güldürmeye devam ediyor. Usta oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı son pozuyla da herkesi eğlendirdi.

Salatalık kabuklarını yüzüne yapıştıran Davran, bu pozuna “Bu gidiş gidiş değil” notunu düştü.