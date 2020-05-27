MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Cem Davran'dan güldüren paylaşım
27.05.2020 - 14:30 |

Cem Davran'dan güldüren paylaşım

Karantina günlerinde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Cem Davran, salatalık kabuklarını yüzüne yapıştırdı ve çektiği fotoğrafı takipçileri ile paylaştı.

Cem Davran'dan güldüren paylaşım
ABONE OL

Corona virüs nedeniyle uzun bir süredir evden çıkmayan Cem Davran, yaptığı eğlenceli paylaşımlarla takipçilerini güldürmeye devam ediyor. Usta oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı son pozuyla da herkesi eğlendirdi. 

Salatalık kabuklarını yüzüne yapıştıran Davran, bu pozuna “Bu gidiş gidiş değil” notunu düştü.

Cem Davrandan güldüren paylaşım

    Nusret Gökçe karantina sonrası Boğaz turu yaptı!'Tuz serpme' (saltbae) hareketiyle tüm dünyada tanınan Nusret Gökçe, dört günlük karantinanın ardından sabahın ilk ışıklarında kendisini sokağa attı.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Büşra Pekin: Bu haberi dört gözle bekliyoruz

    Büşra Pekin: Bu haberi dört gözle bekliyoruz

    Merve Dizdar: Doğru tercih yapmışım

    Merve Dizdar: Doğru tercih yapmışım

    Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı'dan karantina pozu

    Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı'dan karantina pozu

    Yeşim Ceren Bozoğlu: Beni alan yaşadı!

    Yeşim Ceren Bozoğlu: Beni alan yaşadı!

    Sıradaki Haber