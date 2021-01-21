Cem Özer'den radyo çıkışı kahve molası

AVM içerisinde kurulan radyoda yakın arkadaşı ile program yapan Cem Özer, program sonrası gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi.

Her şeyin yolunda gittiği belirten Cem Özer, "Yeni bir programın heyecanını yaşıyoruz. 20 yıl aradan sonra tekrar program yapmak çok güzel bir duygu. Şimdi de yakın arkadaşıma kahve ısmarlayacağım, programı kutlayacağız" dedi.