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21.01.2021 - 15:27 |

Cem Özer'den radyo çıkışı kahve molası

Oyuncu Cem Özer, yakın arkadaşı Ercüment Vural ile birlikte Metropol İstanbul’da görüntülendi.

Cem Özer'den radyo çıkışı kahve molası
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AVM içerisinde kurulan radyoda yakın arkadaşı ile program yapan Cem Özer, program sonrası gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi.

Her şeyin yolunda gittiği belirten Cem Özer, "Yeni bir programın heyecanını yaşıyoruz. 20 yıl aradan sonra tekrar program yapmak çok güzel bir duygu. Şimdi de yakın arkadaşıma kahve ısmarlayacağım, programı kutlayacağız" dedi.

Ozan Güven-Deniz Bulutsuz davası! İşte ilk ifadeler...Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla hakkında 'silahla kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'hakaret' suçlarından 13,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ozan Güven’in yargılanmasına başlandı. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz, duruşma öncesi adliyeye geldi. Deniz Bulutsuz, mahkemede verdiği ifadede, "Yaşananlar çok ağırdı" dedi. Ozan Güven ise "Abajurun sapını elinden almaya çalışırken çenesine çarptı, yaralandı" şeklinde ifade verdi.
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Cadde Yazarları

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