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HaberlerMagazin Haberleri Cem Yılmaz: Bizi diğerleriyle karıştırmayın
14.09.2020 - 09:08 |

Cem Yılmaz: Bizi diğerleriyle karıştırmayın

Komedyen Cem Yılmaz, önceki gün oğlu Kemal Yılmaz ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Cem Yılmaz: Bizi diğerleriyle karıştırmayın
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Öğle saatlerinde oğlu ile geldiği AVM’de kitap mağazalarından alışveriş yapan Cem Yılmaz, daha sonra AVM’den kendi aracıyla ayrıldı.

Usta komedyen, pandemi nedeniyle ünlülerin çocuklarına özel hoca tutarak okula yollamama kararının sorulması üzerine dikkat çeken bir cevap verdi. Yılmaz, "Her çocuk gibi eğitimini görecek, bizi diğerleriyle karıştırmayın" dedi.

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