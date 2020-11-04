Cem Yılmaz ile Saadet Özsırkıntı arasında yakınlaşma

Cem Yılmaz, geçtiğimiz kasım ayında Serenay Sarıkaya’yı Alice Müzikali’nde seyretmiş, ekibi tebrik etmek için Zorlu PSM’nin kulisine geçmiş ve burada güzel oyuncuyla tanışmıştı. İlişkileri kısa sürede aşka dönüşen ikilinin, 10 aylık beraberlikten sonra geçtiğimiz günlerde ayrıldığı haberleri çıkmıştı.

27 Ekim’de Zorlu PSM’de sahne alan ünlü komedyenin, şov sonrası kuliste konukları vardı. Onlardan biri de 'O Ses Türkiye' yarışmasındaki sunuculuğuyla tanınan Saadet Özsırkıntı’ydı.

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; konuğuyla yakından ilgilenen Yılmaz, sempatikliğiyle güzel sunucunun telefon numarasını kapmayı başardı. İyi anlaşan ve aralarında bir yakınlaşma olan ikili, en yakın zamanda yemek yemek için sözleşti.