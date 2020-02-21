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21.02.2020 - 07:53 | | MÄ°LLÄ°YET / SEÃ‡KÄ°N ÅžENVARDAR

â€˜Cem YÄ±lmaz sÄ±rf flört etmek olsun diye flört ediyorâ€™

ÅžarkÄ±cÄ± TuÄŸba Ekinci, sunucu Defne Samyeli'den ayrÄ±ldÄ±ktan sonra oyuncu Serenay SarÄ±kaya'yla aÅŸk yaÅŸayan komedyen Cem YÄ±lmaz'Ä± bÃ¶yle eleÅŸtirdi.

â€˜Cem YÄ±lmaz sÄ±rf flört etmek olsun diye flört ediyorâ€™

ÅžarkÄ±cÄ± TuÄŸba Ekinci, "GÃ¼zelim kadÄ±nlar bunun neyine giderler? YÃ¼zÃ¼ alkolden kÄ±rmÄ±zÄ± turÅŸu olmuÅŸ" diyerek eleÅŸtirmiÅŸti. Ekinci, Ã¶nceki gÃ¼n City's NiÅŸantaÅŸÄ±'nda objektiflere takÄ±ldÄ±.

TuÄŸba Ekinci'ye, eleÅŸtirdiÄŸiÂCem YÄ±lmaz-Serenay SarÄ±kaya iliÅŸkisi Ekinci'ye "Cem YÄ±lmaz size arkadaÅŸlÄ±k teklif ederse kabul eder misiniz?" sorusuna Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, "Yok, kabul etmezdim. Benim tarzÄ±m deÄŸil. Cem Ã§ok zeki bir adam olabilir ama libido ile ne alakasÄ± var? Ben saf erkek seviyorum. Bir de geÃ§miÅŸine bakarÄ±m kadÄ±nlara nasÄ±l davranmÄ±ÅŸ diye. Peki iyi davrandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde deÄŸil. Biraz hÄ±rslÄ± ve egoyla hareket ediyor. Bir de Ã§ok sallamÄ±yor hayatÄ±. Zevk almÄ±yor hayattan bence. Yapmak olsun, sÄ±rf flÃ¶rt etmek olsun diye flÃ¶rt ediyor" cevabÄ±nÄ± verdi.Â 

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