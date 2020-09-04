Cem Yılmaz takipçilerini 45 yıl öncesine götürdü

Cem Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 47 yaşındaki komedyen, 1975 yılında çekilmiş olan bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

"1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela" notunu taşıyan paylaşımda, Yılmaz'ın oğlu Kemal ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. O gönderiye kayıtsız kalmayan şarkıcı Ceylan Ertem, "Kemal babasına çekmiş demek" yorumunu yaptı.