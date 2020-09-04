MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Cem Yılmaz takipçilerini 45 yıl öncesine götürdü
04.09.2020 - 11:12 |

Cem Yılmaz takipçilerini 45 yıl öncesine götürdü

Komedyen Cem Yılmaz, 1975 yılında çekilmiş olan bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Yılmaz'ın oğlu Kemal ile benzerliği dikkat çekti.

Cem Yılmaz takipçilerini 45 yıl öncesine götürdü
ABONE OL

Cem Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 47 yaşındaki komedyen, 1975 yılında çekilmiş olan bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

"1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela" notunu taşıyan paylaşımda, Yılmaz'ın oğlu Kemal ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. O gönderiye kayıtsız kalmayan şarkıcı Ceylan Ertem, "Kemal babasına çekmiş demek" yorumunu yaptı.

Cem Yılmaz takipçilerini 45 yıl öncesine götürdü

Magazin Haberleri Bülteni (4 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eylül Öztürk ikinci kez anne oldu

Eylül Öztürk ikinci kez anne oldu

2 bin km’lik klip

2 bin km’lik klip

‘Küçük Bir Yol’ çıktı

‘Küçük Bir Yol’ çıktı

Geri sayım başladı...

Geri sayım başladı...

Sıradaki Haber