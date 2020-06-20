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HaberlerMagazin Haberleri 'Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya karakolluk oldu’ iddiasına cevap
20.06.2020 - 15:50 |

'Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya karakolluk oldu’ iddiasına cevap

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ve Serenay Sarıkaya'nın annesinin karakolluk oldukları iddia edildi. Cem Yılmaz, bu iddiayı sosyal medyadan yalanladı.

'Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya karakolluk oldu’ iddiasına cevap
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Uçankuş’un iddiasına göre; Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ve Sarıkaya'nın annesi Ümran Hanım karakolluk oldu. Ünlü çiftin, Bodrum’da dün karakolda üç saat geçirdikleri ileri sürüldü. Söz konusu habere ilişkin üç isim hakkında bir şikayet yapıldığı iddiası gündeme geldi.

CEM YILMAZ’DAN AÇIKLAMA: UYDURMA
Usta komedyen Cem Yılmaz, söz konusu iddialarla ilgili, Twitter’dan bir açıklama yaptı ve "Uydurma" mesajını yayınladı.

Magazin Haberleri Bülteni (20 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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