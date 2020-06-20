'Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya karakolluk oldu’ iddiasına cevap

Uçankuş’un iddiasına göre; Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ve Sarıkaya'nın annesi Ümran Hanım karakolluk oldu. Ünlü çiftin, Bodrum’da dün karakolda üç saat geçirdikleri ileri sürüldü. Söz konusu habere ilişkin üç isim hakkında bir şikayet yapıldığı iddiası gündeme geldi.

CEM YILMAZ’DAN AÇIKLAMA: UYDURMA

Usta komedyen Cem Yılmaz, söz konusu iddialarla ilgili, Twitter’dan bir açıklama yaptı ve "Uydurma" mesajını yayınladı.