Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacısı Cemal Hünal aslen nereli?
Cemal Hünal kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor 2021 Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Cemal Hünal, 2008 yılında Issız Adam filminde hayat verdiği Alper karakteri ile adından söz ettirmişti. Birçok dizi ve filmde rol alan yakışıklı oyuncu Cemal Hünal Survivor'da nasıl bir performans sergileyecek merak konusu! İşte Cemal Hünal biyografisi...
Survivor Cemal Hünal kimdir sorusu merak konusu olmaya devame ediyor. Survivor 2021 Ünlüler takımı kadrosunda yer alan isimlerden biride Cemal Hünal olacak. Issız Adam filmi ile akıllara kazanan Cemal Hünal'ın Survivor 2021 kadrosunda yer alacağı Acun Ilıcalı tarafından Issız Adam, Issız Ada'da notu ile paylaşılmıştı. Survivor 2021 Ünlüler takımı fragmanında ''Köpek balıkları, zehirli vatozlar, bolca yılan, iguanalar, tarantulalar, kocaman ıssız bir ada. Tam bana göre' sözleri ile kendisini ifade eden Cemal Hünal'ın adada nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu! Peki Cemal Hünal kimdir?
SURVİVOR CEMAL HÜNAL KİMDİR?
Cemal Hünal (2 Ekim 1976, İstanbul), Türk oyuncu.
Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır
Rol aldığı tiyatro oyunları
2' si 1 Arada: Ahmet Kazanbal - Gate Sahne Sanatları 2015
Öfke (oyun) : John Osborne - Tiyatro Arı - 2012
Aşk Kokusu : Neil Simon - Tiyatro Şenay - 2010
Rol aldığı diziler
Asi (2007-2009) - Kerim
Kış Masalı (2009) - Ali Murat
Adanalı (2010) - Alex
Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat
Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol
Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan
Paramparça (2014) - Alper
Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares
Tozkoparan (2019) - Celal Hoca
Rol aldığı filmler
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)
Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
Atçalı Kel Mehmet (2017)
Kırmızı (2015) - Umut
Günce (2013) - Cengiz
Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert
Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur
Ayaz (2012) - Şahin
Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert
Peşpeşe - (2010) - Bora
Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper
Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim