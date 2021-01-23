Cemal Hünal kimdir, neden diskalifiye oldu? Survivor yeni bölüme Cemal Hünal'ın vedası damga vuruyor

Cemal Hünal kimdir, neden diskalifiye oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor 2021'de Perşembe akşamı gerçekleştirilen konseyde Cemal Hünal'ın sakatlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceği ve diskalifiye olduğu açıklamalarının ardından konseyde gözyaşları sel olmuştu. Bu akşam ekrana gelecek olan Survivor 2021'de Cemal Hünal'ın vedası Ünlüler adasında duygusal anların yaşanmasına neden olacak. Peki Cemal Hünal kimdir, neden diskalifiye oldu?

TV8'de ekranlara gelen 'Survivor 2021' yarışmasında dün gece flaş bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı'nın 'acil durum konseyi'ni topladığı bölümde, ünlüler takımında yer alan Cemal Hünal'ın sağlık durumu nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceği belli oldu.

Acun Ilıcalı, diskalifiye kararını, "Cemal ile ilgili bir durum var. Metin Kuş problemleri inceliyordu. Açıkçası son üç gündür 'sarı alarm' dedi. Sonra doktorumuz 'çok iyi görmüyorum' dedi. Bugün itibariyle geldiği durum pozitif değil" sözleriyle duyurdu.

Diskalifiye olduğunu öğrenen Cemal Hünal ve her iki takımdaki yarışmacılar, gözyaşlarını tutamadı. Ünlü oyuncu, "Burada geçirdiğim hiçbir günü, hiçbir anı asla unutmayacağım. Şimdi bakıyorum da çok kısa sürede çok büyük hayat dersleri aldım ben burada. Çok iyi arkadaşlar kazandım" dedi.

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a ailesi gönderdi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da oyunculuk eğitimi almıştır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim aldı. Başarılı oyuncu 2011 yılından bu yanan Lale Cangal ile evlidir ve çiftin bir oğlu bulunuyor.

DİZİLERİ

Asi (2007-2009) - Kerim

Kış Masalı (2009) - Ali Murat

Adanalı (2010) - Alex

Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat

Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol

Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan

Paramparça (2014) - Alper

Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares

Tozkoparan (2019) - Celal Hoca

FİLMLER

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)

Atçalı Kel Mehmet (2017)

Kırmızı (2015) - Umut

Günce (2013) - Cengiz

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert

Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur

Ayaz (2012) - Şahin

Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert

Peşpeşe - (2010) - Bora

Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper

Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim