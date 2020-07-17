17.07.2020 - 09:18 |
Cemre Kemer: Burcu yüzünden poz veremedim
Hepsi grubunun eski üyelerinden Cemre Kemer, geçtiğimiz hafta tatile çıktı. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Kemer, Burcu Esmersoy'a verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Cemre'nin fotoğrafına düştüğü not ise herkesi güldürdü.
Cemre Kemer, Bodrum’da tekne tatiline devam ediyor. Kemer önceki gün sunucu Burcu Esmersoy’a poz verdi.
Kemer, bu kareyi, “Havalı poz vermem falan söz konusu değildi. Burcu’ya bakmaktan poz vermek zor, tahmin edersiniz. İşte kanlı canlı karşımda ‘Çok güzel çıktın’ diyor. Şaka mı bu” notuyla paylaştı.