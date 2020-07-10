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10.07.2020 - 11:14 |

Cemre Kemer: Damarlarımı da çok seviyorum

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, takipçilerinin, "Çok zayıfsın, kilo al" şeklindeki yorumlarına cevap verdi.

Cemre Kemer: Damarlarımı da çok seviyorum
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Cemre Kemer,fiziğinden dolayı kendisine yorum yazan takipçilerine, "Çok zayıfsın, kilo al" yorumları üzerine, "Kilo al yazmayın, başka bir konumuz olabilsin. Damarlarımı da çok seviyorum" karşılığını verdi.

Zayıflığı ile zaman zaman gündeme gelen ünlü şarkıcı, daha önce yaptığı açıklamada, böyle mutlu olduğunu belirtmişti: Ben kendimi bildim bileli aynı kilodayım. İki yukarı, iki aşağı, okulda bale öğrencisiyken de bu böyleydi. İki sene evvel kortizon kullanarak uzun bir tedavi oldum, yine almadım. Ortalama 17 yıldır. Beğensinler, beğenmesinler hiç problem değil. Sağlığım yerinde, kan tahlillerim gayet iyi ben buyum.

Cemre Kemer: Damarlarımı da çok seviyorum

Magazin Haberleri Bülteni (10 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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