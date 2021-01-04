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04.01.2021 - 07:45 |

Cemre Kemer'den Emir Medina paylaşımı

Şarkıcı Cemre Kemer, geçtiğimiz günlerde evlendiği reklamcı eşi Emir Medina ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Cemre Kemer'den Emir Medina paylaşımı
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Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun üyelerinden Cemre Kemer, geçtiğimiz günlerde uzun bir süredir aşk yaşadığı reklamcı sevgilisi Emir Medina ile evlendi.

Balayı için Bodrum'u tercih eden çiftten Kemer, eşi ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

35 yaşındaki Cemer Kemer'in "Canım" notunu düştüğü paylaşım takipçileri tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Cemre Kemerden Emir Medina paylaşımı

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