Cemre Kemer'in düğün elbisesi çok beğenildi

Cemre Kemer, yeşil bir elbise ile çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Corona virüs salgını olmasaydı üzerindeki elbiseyi düğünde giyeceğini belirten Kemer, karantinada anneannesine aldığı dikiş makinesinden de bahsetti ve şöyle dedi:

"Geçen ay anneanneme hediye dikiş makinesi almam mükemmel hareket oldu. Şimdi giyemeyeceğim şeylerin etek paça boylarını alıp alıp anneanneme götürüyorum hem ona bir uğraş çıkıyor hem de bana…”