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07.06.2020 - 15:27 |

Cemre Kemer'in düğün elbisesi çok beğenildi

Hepsi grubuyla şöhreti yakalayan Cemre Kemer, anneannesine aldığı dikiş makinesinin nasıl işe yaradığını anlattı.

Cemre Kemer'in düğün elbisesi çok beğenildi
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Cemre Kemer, yeşil bir elbise ile çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Corona virüs salgını olmasaydı üzerindeki elbiseyi düğünde giyeceğini belirten Kemer, karantinada anneannesine aldığı dikiş makinesinden de bahsetti ve şöyle dedi:

"Geçen ay anneanneme hediye dikiş makinesi almam mükemmel hareket oldu. Şimdi giyemeyeceğim şeylerin etek paça boylarını alıp alıp anneanneme götürüyorum hem ona bir uğraş çıkıyor hem de bana…”

7 Haziran 2020 Magazin Haberleri Bülteni7 Haziran 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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