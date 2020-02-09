Cenk Eren: Yoğunluktan sıyrılıp, kendime izin verdim

Dünyaca ünlü markaların mağazalarından alışveriş yapan Cenk Eren, "Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde yeni bir albüm yaptık ve klip çektik. Çok yoğun bir tempo halindeyim ama değdi, çok güzel yorumlar aldım. Onun dışında konserler tam gaz devam ediyor. Ben de o yoğunluktan sıyrılıp kendime izin verdim bu gün. Alışveriş yapıp sonra güzel bir kahve içeceğim" dedi.