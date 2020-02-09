09.02.2020 - 14:22 |
Cenk Eren: Yoğunluktan sıyrılıp, kendime izin verdim
Şarkıcı Cenk Eren, geride bıraktığımız gün İstMarina Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde görüntülenen Eren,kendisini görüntüleyen muhabirlerle ayak üstü sohbet ettikten sonra alışverişin yolunu tuttu.
Dünyaca ünlü markaların mağazalarından alışveriş yapan Cenk Eren, "Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde yeni bir albüm yaptık ve klip çektik. Çok yoğun bir tempo halindeyim ama değdi, çok güzel yorumlar aldım. Onun dışında konserler tam gaz devam ediyor. Ben de o yoğunluktan sıyrılıp kendime izin verdim bu gün. Alışveriş yapıp sonra güzel bir kahve içeceğim" dedi.