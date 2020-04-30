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30.04.2020 - 14:22 |

Cenk Eren’den duygulandıran paylaşım

Şarkıcı Cenk Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Cenk Eren’den duygulandıran paylaşım

Sosyal medyada eski tarihli fotoğraflar paylaşılan perşembe gününü boş geçmeyen Cenk Eren, üzerinde sünnetliği ile verdiği pozun hikayesini anlattı.

Ünlü şarkıcı, "En çok üzüldüğüm de sünnet kıyafetimi alırken pelerin alamamıştı anacığım, pahalıydı herhalde. Evde yatak süslemişlerdi ama ne olursa olsun bizim çocukluğumuz gençliğimiz çok mutlu geçti. Hem anamdan hem babamdan Allah razı olsun. İyi yetiştirdiler beni ve bütün ablalarımı, abilerimi. Belki paraları azdı ama hiç birimizin boğazından haram geçirmediler. Allah ikisine de gani gani rahmet eylesin."

Cenk Eren’den duygulandıran paylaşım

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