Cenk Tevet, Tarkan yüzünden soyadını değiştirdi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında, Covid-19 virüsü ile mücadele eden ve bir süre hastanede yatan Cenk Tevet, 'Salgın' isimli son şarkısını bestelerken hastanede çok duygu yüklü zamanlar geçirdiğini, ölümü çok yakınında hissederken bu melodilerin aklında döndüğünü ve şarkıyı yazdığını söyledi.

Megastar Tarkan’ın kuzeni olan Cenk Tevet, yıllar boyunca Tarkan’ın kuzeni olarak anıldığını ama bunu istemediğini ve hatta bu yüzden kısa bir süre önce soyadını değiştirdiğini, Tevetoğlu’ndaki 'oğlu' kelimesini çıkardığını açıkladı.

Cenk Tevet, ilk albümünü 'Cenk Tevetoğlu' olarak çıkardığında başına gelmeyenin kalmadığını, Megastar Tarkan’ı da bu tarz haberlerle uğraştırmak istemediğini de sözlerine ekledi.