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12.06.2020 - 15:01 |

Cenk Tevet, Tarkan yüzünden soyadını değiştirdi

20 yıllık müzik kariyerine 'Salgın' ismini verdiği yeni çalışmasıyla devam eden Cenk Tevet, bu şarkısını corona virüse yakalandığında yattığı hastanenin duvarlarına bakarken besteledi.

Cenk Tevet, Tarkan yüzünden soyadını değiştirdi
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Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında, Covid-19 virüsü ile mücadele eden ve bir süre hastanede yatan Cenk Tevet, 'Salgın' isimli son şarkısını bestelerken hastanede çok duygu yüklü zamanlar geçirdiğini, ölümü çok yakınında hissederken bu melodilerin aklında döndüğünü ve şarkıyı yazdığını söyledi.

Megastar Tarkan’ın kuzeni olan Cenk Tevet, yıllar boyunca Tarkan’ın kuzeni olarak anıldığını ama bunu istemediğini ve hatta bu yüzden kısa bir süre önce soyadını değiştirdiğini, Tevetoğlu’ndaki 'oğlu' kelimesini çıkardığını açıkladı.

Cenk Tevet, ilk albümünü 'Cenk Tevetoğlu' olarak çıkardığında başına gelmeyenin kalmadığını, Megastar Tarkan’ı da bu tarz haberlerle uğraştırmak istemediğini de sözlerine ekledi.

    Magazin Haberleri Bülteni (12 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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    Cadde Yazarları

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