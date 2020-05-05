05.05.2020 - 20:49 |
Centilmen filmi konusu nedir? - Centilmen filmi başrol oyuncuları kimlerdir?
Merakla beklenen Centilmen filmi bu akşam FOX TV'de ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki heyecanla araştırılan ve 2016 yılında gösterime giren Centilmen filminde kimler oynuyor ve filmin konusu nedir? İşte hem bu soruların yanıtları hem de Centilmen filmi ile ilgili ayrıntılar...
CENTİLMEN KONUSU
Amerika’da yaşayan Hindistan kökenli Gaurav, örnek bir vatandaştır. Karanlık geçmişine gömdüğü ezeli düşmanı Yakub ortaya çıkınca, aynı şirkette çalıştığı Kavya’ya evlenme teklif etmeyi planlayan Gaurav’ın hayalleri suya düşer. Yakup ile amansız bir kovalamacaya giren Gaurav hem kimliğini gizlemeye hem de Kavya’yı korumaya çalışarak, hayatını kurtarmaya çalışacaktır.
CENTİLMEN OYUNCULARI
Sidharth Malhotra
Rolü : Gaurav
Jacqueline Fernandez
Rolü : Kavya
Sunil Shetty
Betsy Graver
Rolü : Realtor