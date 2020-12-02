Ceren Benderlioğlu trafik magandalarına isyan etti

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Ceren Benderlioğlu, Bağdat Caddesi'nde makas hareketi yapan şoförlere kızan oyuncu, kuralları ihlal edenleri emniyete ihbar edeceğini belirtti.

Benderlioğlu yaptığı paylaşımda, "İki gün önce makas atanları gördüm. Arabama kamera koyduracağım, hepinizi üşenmeden emniyete vereceğim. Makasınız sizi delsin emi! 20 yaşında bir evladı yediniz, kimse kaçan yakalansın bulunsun ifadelerini kullandı.