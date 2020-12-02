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02.12.2020 - 15:37 |

Ceren Benderlioğlu trafik magandalarına isyan etti

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da 'Ömür’ karakterini canlandıran Ceren Benderlioğlu, trafik magandalarından bıkıp usandığını açıkladı.

Ceren Benderlioğlu trafik magandalarına isyan etti
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Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Ceren Benderlioğlu, Bağdat Caddesi'nde makas hareketi yapan şoförlere kızan oyuncu, kuralları ihlal edenleri emniyete ihbar edeceğini belirtti.

Benderlioğlu yaptığı paylaşımda, "İki gün önce makas atanları gördüm. Arabama kamera koyduracağım, hepinizi üşenmeden emniyete vereceğim. Makasınız sizi delsin emi! 20 yaşında bir evladı yediniz, kimse kaçan yakalansın bulunsun ifadelerini kullandı.

Akasya Asıltürkmen yüzünü uzaylılara benzettiOyuncu Akasya Asıltürkmen de göz kapağını kaldırtarak estetik yaptıran ünlüler kervanına katılmıştı. Asıltürkmen, bandajlarını çıkardıktan sonraki halini, "Uzaylı filtresinden cute baby’e geçerim inşallah" diyerek ti’ye aldı.
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Cadde Yazarları

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